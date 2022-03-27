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ВСУ о боях в Тростянце: один российский командир застрелился, другого сняли с должности

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 18:55
ВСУ о боях в Тростянце: один российский командир застрелился, другого сняли с должности - Фото
Фото - Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска ВСУ сообщили о последствиях освобождения украинскими военными Тростянца в Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии.

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Так, командир 13-го танкового полка, который входит в состав Кантермировской дивизии, застрелился, о чем вчера уже сообщала разведка.

Также Сухопутные войска сообщают, что командующий 1-й танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности. В 1-ю танковую армию входит "элитная" Кантемировская дивизия.

Как сообщают в Сухопутных войсках, Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину.

ВСУ о боях в Тростянце: один российский командир застрелился, другого сняли с должности

"Не исключаем, что бегство российской армии из Тростянца и стало той последней каплей. И дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками", – сказано в сообщении.

ВСУ о боях в Тростянце: один российский командир застрелился, другого сняли с должности

ВСУ о боях в Тростянце: один российский командир застрелился, другого сняли с должности
  • 23 марта силами 93-й бригады Холодный Яр, терробороны и местных партизан город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск.
  • В Сумской ОВА рассказали о десятках единиц сожженной техники, полном отсутствии каких-либо коммуникаций, в том числе связи, света, воды, а также большом количестве раненых и минировании больницы в Тростянце.
Оксана Житнюк
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ВСУ война Сумы тростянец
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