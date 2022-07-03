ВСУ отбили штурмы у Харькова и Славянска, а в Беларуси началась ротация – сводка Генштаба

Украинские военные отбили штурмовые действия армии России под Харьковом и Славянском, а также – наступление под Лисичанском. В Беларуси не наблюдается формирования ударных группировок врага и началась ротация. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок врага не выявлено. С 1 июля в Брестской области началась ротация в армии Беларуси. Усиливается система ПВО за счет российских подразделений с Дальнего Востока.

На Северском направлении РФ продолжает "усиленную охрану границы" и обстреляла гражданскую инфраструктуру возле Бачевска и Волковки Сумской область.

Харьковское направление

РФ ведет оборону ранее занятых позиций, обстреляла из артиллерии районы ряда населенных пунктов. Украинские воины успешно отбили штурм врага возле Прудянки. РФ нанесла авиаудар неподалеку от Мосьпованого и Гракового.

Донбасс

Славянское – россияне обороняются, обстреляли из артиллерии районы ряда населенных пунктов, неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия возле Мазановки, но получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы РЭБ.

Донецкое – основные усилия враг бросил на закреплении на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Россияне безуспешно вели наступательные действия в районе Белогоровки и вынуждены были отойти.

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Бахмутское – враг обстреливал возле Новолуганского и Травневого, нанес авиаудар возле Покровского. Армия РФ пытается вести наступление в районе Спорного, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском – россияне обстреливали украинские позиции в районе ряда населенных пунктов, штурмовыми действиями пытаются улучшить тактическое положение в районе Спартака.

Юг

На Южнобугском направлении враг сосредоточил усилия, чтобы не допустить продвижения украинских сил на вероятных направлениях наступления. РФ систематически била из артиллерии, нанесла авиаудар в районе Ивановки. На Николаевском – оккупанты систематически наносят ракетные удары. В Черном море – два носителя крылатых ракет "Калибр".

Воздух

Украинская авиация действовала практически на всех направлениях – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершено около 15 групповых вылетов, уничтожено около 20 единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов.

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Марк Сировой

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