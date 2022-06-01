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ВСУ переходит на новые системы, тяжелого оружия пока не хватает – советник минобороны

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 16:30
ВСУ переходит на новые системы, тяжелого оружия пока не хватает – советник минобороны - Фото
Иллюстративное фото

Сегодня ВСУ находятся на этапе перехода на новые системы вооружений, но тяжелого оружия для достижения стратегического перевеса над оккупантами пока не хватает. Ситуацию охарактеризовал в Facebook советник министра обороны Алексей Копытко. 

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Копытко отметил, что тема поставок Украине оружия остается медийно острой и неизбежно становится полем для спекуляций не только у нас, но и в Европе и США, в том числе политических. Он призвал "не абсолютизировать" публикуемую за рубежом информацию, поскольку она может отражать не столько желание помочь или навредить Украине, сколько конкуренцию зарубежных групп влияния друг с другом.  

"Информация в зарубежных СМИ – это не обязательно инсайды о фактах. Это могут быть домыслы, ощущения, сознательное запутывание, игра на публику. Тамошние журналисты и политики от наших ничем не отличаются", – пишет Копытко, и рекомендует "по тем же MLRS просто дождаться однозначного официального сообщения".

Сложившуюся ситуацию он описывает как переходную для ВСУ - тяжелого оружия и боеприпасов пока не хватает, и здесь "работа идет круглосуточно", но Украина уже находится "в активной фазе перехода на ранее недоступные виды вооружений".

Переход должен привести не только к стабилизации обороны, но и к созданию предпосылок для успешных наступательных операций. Но для этого требуется время. 

"Окошки возможностей сейчас открываются по разным направлениям. В том числе по БПЛА. Медленно, пока недостаточно, но это выползание на новый уровень, где уже возможно масштабирование", – пишет он.

Сергей Бережной
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военная помощь Украине тяжелое оружие Алексей Копытко
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