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ВСУ сбили 60% примененных Россией дронов-камикадзе Shahed-136

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 16:35
ВСУ сбили 60% примененных Россией дронов-камикадзе Shahed-136 - Фото
Дрон Shahed-136 (Герань-2), сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)

Россия применила против Украины 86 дронов-камикадзе Shahed-136. 60% из них были уничтожены украинскими военными. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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"Противником было применено 86 дронов. Сбито 60%", – сказал он.

Представитель Генштаба отметил, что ВСУ совершенствуют противовоздушную оборону, учитывая тактико-технические характеристики летательных аппаратов.

"Эти дроны имеют несколько меньшую скорость по сравнению с ракетами и другими средствами огневого поражения. Сегодня при сбитии девяти дронов были применены авиация, противовоздушные комплексы и стрелковое оружие", – сказал Громов.

СПРАВКА. Shahed-136 — дрон-камикадзе, изготовлен Ираном и впервые представлен в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет до 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Имеет дельтаобразное крыло. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить – с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей. 
Вадим Ребрина
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дрон БПЛА Алексей Громов Shahed
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