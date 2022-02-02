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Вторжение России в Украину. Белый дом отказался от слова "неизбежное"

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 23:22
Вторжение России в Украину. Белый дом отказался от слова
Джен Псаки (Скриншот видео брифинга)

В Администрации президента США Джо Байдена сообщили об отказе от использования слова "неизбежный" в заявлениях о возможном новом вторжении России в Украину. Об этом сказала спикер Белого дома Джен Псаки.

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"Я использовала это слово однажды. Я думаю, что когда-то им пользовались другие, а потом мы перестали его использовать", – заявила Псаки.

По мнению Белого дома, слово "imminent"/"неизбежный" ошибочно передает уверенность официальных лиц США в намерениях президента России Владимира Путина.

"Я думаю, что это был посыл, который мы не собирались передавать, – сказала Псаки. – Я бы сказала, что подавляющее большинство раз, когда мы говорили об этом, имелось в виду, что он может вторгнуться в любое время. Это правда. Мы до сих пор не знаем, принял ли он решение".

  • Разведка в ноябре 2021 года сообщила об угрозе нового вторжения РФ в Украину, его прогнозировали на январь. Позднее в NYT сообщали, что планы вторжения могли сместиться на февраль.
  • В Белом доме заявили, что вторжение может начаться в любой момент.
  • Зеленский призвал "сохранять спокойствие" и считает, что информация о возможном скором нападении РФ распространяется, "чтобы ослабить Украину.

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Наталия Медведева
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