UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Второе судно вышло из Украины по Черному морю и достигло территориальных вод Румынии

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 22:42
Второе судно вышло из Украины по Черному морю и достигло территориальных вод Румынии - Фото
Черное море (Скриншот видео)

Второе судно вышло из украинского порта и по Черному морю достигло территориальных во Румынии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Второе судно достигло Румынских территориальных вод после успешного прохождения через наш временный Черноморский коридор", – написал Зеленский.

По его словам, это судно было заблокировано с февраля 2022 года, загружено сталью для потребителей в Африке.

"Мы защищаем свободу судоходства реальными делами, а мир выигрывает от стабильности. Благодарю всех, кто сделал это возможным: нашим портовикам, нашим воинам и всем, кто защищает свободу", – заявил президент.

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийчерное морезерновой коридор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 