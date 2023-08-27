Второе судно вышло из Украины по Черному морю и достигло территориальных вод Румынии

Второе судно вышло из украинского порта и по Черному морю достигло территориальных во Румынии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

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"Второе судно достигло Румынских территориальных вод после успешного прохождения через наш временный Черноморский коридор", – написал Зеленский.

По его словам, это судно было заблокировано с февраля 2022 года, загружено сталью для потребителей в Африке.

"Мы защищаем свободу судоходства реальными делами, а мир выигрывает от стабильности. Благодарю всех, кто сделал это возможным: нашим портовикам, нашим воинам и всем, кто защищает свободу", – заявил президент.

18 августа первое судно, которое вышло из порта Одессы по новому коридору, прибыло в Стамбул.

23 августа страховые компании сообщили фрахтователям судов, работающих в черноморских портах России, о повышении дополнительных платежей, известных как премии за риск работы в условиях войны.

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