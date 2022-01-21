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Новости | Украина ввела санкции против российских судей, оккупантов в Крыму и австрийской компании

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 23:33
Украина ввела санкции против российских судей, оккупантов в Крыму и австрийской компании - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие экономические санкции, принятые на заседании СНБО 30 декабря 2021 года против ряда юридических и физических лиц Российско Федерации, а также против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au. 

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В частности санкции введены против компании с ограниченной ответственностью Biscone Limited, которая зарегистрирована на Кипре.

СПРАВКА. Компании Biscone Limited принадлежат 5,598% акций украинского предприятия Турбоатом. Компания аффилирована с российским холдингом Силовые машины (фактический владелец Алексей Мордашов).

Санкции, которые вводятся на три года, предусматривают блокирование активов, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Также санкции на 5 лет введены против ряда российских судей. Полный список — на сайте ОП.

Другим указом Зеленский на 5 лет ввел в действие санкции СНБО против ряда российских граждан, представителей оккупационной администрации Крыма и так называемых судей. В списке также российский дизайнер Артемий Лебедев, который поддерживает оккупацию Крыма. Полный список

Еще одним указом президент ввел санкции против 24 российских компаний. Полный список.

Этим же указом введены санкции против основателя, гендиректора, а также ряда менеджеров и архитекторов австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au из-за строительства оперного театра в оккупированном Россией Севастополе. Список.

  • По состоянию на конец декабря 2021 года 40 украинских компаний изменили свое название после введения против них санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Это 12% всех компаний из санкционного списка, которые не имеют права работать на территории Украины
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции Крым снбо Coop Himmelb(l)au Biscone Limited
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