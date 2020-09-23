ВВС США показали концепт истребителя шестого поколения, который заменит F-35 и F-22 — фото

Помощник командующего ВВС США заявил, что новый истребитель обеспечит США неоспоримым преимуществом над Китаем и Россией

Военно-воздушные силы США показали концепт неизвестного самолета. Предположительно, это может быть проект истребителя шестого поколения. Его облик был представлен в Twitter вооруженных сил.

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Показанный самолет значительно отличается от концептов, которые ранее показывали Lockheed Martin и Northrop Grumman.

18 сентября помощник по закупкам командующего ВВС США Уилл Ропер заявил, что американцы провели испытания прототипа первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance. Однако он отказался назвать какие-либо подробности о новой машине.

По его словам, если Конгресс США одобрит программу по закупке самолетов, то с конвейера ежегодно ряды ВВС будут пополнять 50-80 истребителей шестого поколения.

Также Ропер добавил, что новый истребитель обеспечит США неоспоримое стратегическое преимущество в воздухе, а также поставит Китай и Россию в состояние технической неопределенности относительно возможностей Пентагона.

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Станислав Стороженко

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