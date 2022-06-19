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Выборы во Франции: Блок Макрона не набирает абсолютного большинства – прогноз

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 22:06
Выборы во Франции: Блок Макрона не набирает абсолютного большинства – прогноз - Фото
Эмманюэль Макрон выходит из кабинки для голосования, 19 июня 2022 года (Фото - EPA)

По итогам второго тура парламентских выборов, блок президента Франции Эмманюэля Макрона с высокой вероятностью может потерять абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Об этом говорят результаты четырех независимых опросов, пишет Reuters.

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Согласно опросам, центристский альянс Макрона "Ensemble!" получит наибольшее количество депутатских мандатов,  но существенно меньше 289, которые дают блоку право самому сформировать правительство.

Вторым по количеству мандатов будет левый блок "Nupes", который возглавляет Жан-Люк Меланшон.

Прогнозы социологических служб Ifop, OpinionWay, Elabe и Ipsos показали, что Ensemble! получит в парламенте от 200 до 260 мест, а Nupes – от 149 до 200.

Если прогнозы оправдаются, во Франции впервые за десятилетия появится "подвешенный парламент" и начнется период политической неопределенности и торговли политических сил за министерские посты. В случае, если переговоры не дадут результата, это может привести к политическому параличу или даже к повторным выборам.

Социологи отмечают, что по их прогнозам крайне правая партия Марин Ле Пен может получить до 100 депутатских мандатов, что станет самым большим ее успехом за всю историю. Примерно такой же результат прогнозируется для блока консервативных республиканцев. В ситуации "подвешенного парламента" это может означать, что именно голоса этих партий станут ключевыми для принятия решений.

Сергей Бережной
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выборы франция Национальное собрание
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