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Выезд из Украины. Пограничники сообщили об очередях на пунктах пропуска на границе с ЕС

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 19:49
Выезд из Украины. Пограничники сообщили об очередях на пунктах пропуска на границе с ЕС - Фото
Фото: ГПСУ

На западной границе Украины увеличиваются очереди на пунктах пропуска для пересечения границы с европейскими странами. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Пограничники говорят, что максимально увеличили количество персонала, осуществляющего процедуры, оборудовали дополнительные рабочие места, но это не помогает – очереди на пунктах пропуска все равно растут. 

По состоянию на 18:00 на выезд из Украины в автомобильных пунктах пропуска на оформление на границе ожидало такое количество автомобилей:

- в Польшу: Ягодин – 2500, Устилуг – 1400, Грушев – 700, Рава-Русская – 900, Угринов – 1150, Краковец – 1200, Шегини – 1600, Смельница – 900;

- в Словакию: около двух автомобильных пунктов пропуска находятся около 270 автомобилей;

- в Венгрию: в трех пунктах пропуска ожидали более 220 автомобилей;

- в Румынию: в трех пунктах пропуска – более 1100 легковых автомобилей.

"Просим учесть данную информацию при планировании пересечения границы на западном участке границы", – говорится в сообщении ГПСУ.

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Наталия Медведева
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