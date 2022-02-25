Выезд из Украины. Пограничники сообщили об очередях на пунктах пропуска на границе с ЕС
На западной границе Украины увеличиваются очереди на пунктах пропуска для пересечения границы с европейскими странами. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Пограничники говорят, что максимально увеличили количество персонала, осуществляющего процедуры, оборудовали дополнительные рабочие места, но это не помогает – очереди на пунктах пропуска все равно растут.
По состоянию на 18:00 на выезд из Украины в автомобильных пунктах пропуска на оформление на границе ожидало такое количество автомобилей:
- в Польшу: Ягодин – 2500, Устилуг – 1400, Грушев – 700, Рава-Русская – 900, Угринов – 1150, Краковец – 1200, Шегини – 1600, Смельница – 900;
- в Словакию: около двух автомобильных пунктов пропуска находятся около 270 автомобилей;
- в Венгрию: в трех пунктах пропуска ожидали более 220 автомобилей;
- в Румынию: в трех пунктах пропуска – более 1100 легковых автомобилей.
"Просим учесть данную информацию при планировании пересечения границы на западном участке границы", – говорится в сообщении ГПСУ.
Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника
Комментарии