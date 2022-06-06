"Выиграть эту войну". Невзоров объяснил, зачем ему гражданство Украины

Публицист и ведущий Александр Невзоров из РФ, которому президент Владимир Зеленский дал украинское гражданство, заявил, что у него "дьявольски сильное желание остановить войну, остановить так, как я вижу эту остановку". Так он объяснил в интервью Алесе Бацман, зачем ему понадобился паспорт Украины.

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Предоставление Невзорову гражданства вызвало споры в соцсетях и в политикуме Украины. Оно совпало с визитом в Украину экс-сотрудницы российского пропагандистского Первого канала Марины Овсянниковой, которая заявила, что возмущенные таким приездом украинцы "просто не понимают", что якобы вредят сами себе.

Невзоров заявил, что занимается информационной войной против режима российского диктатора Владимира Путина.

"У нас свой информационный фронт и его законы. Это уже и моя война. У меня цель – выиграть эту войну, по крайней мере, на том участке, который мой личный, персональный", – сказал он.

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Блогер считает, что здесь "его цели и цели Украины абсолютно совпадают".

Невзоров заявил, что был ранее доверенным лицом Путина "по одной причине: он спас мне жизнь" – якобы заступился за него, когда сотрудника росСМИ хотели "убить бандиты". Ранее он признался, что "переболел [русским] фашизмом".

В марте 2022-го в России возбудили дело против Невзорова за распространение правды о войне РФ против Украины (в российском УК это назвали "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России").

В СК РФ заявили, что Невзоров опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе.

Латвия будет лишать гражданства тех, кто поддерживает войну.

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Евгений Пилипенко

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