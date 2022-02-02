"Я не давал никому взятки". Трухин заявил о готовности сложить мандат, если потребуют
Народный депутат фракции Слуга народа Александр Трухин, который стал участников скандального ДТП, заявил о готовности сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда СН, но настаивает, что "не давал никому взятки". Об этом Трухин сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Трухин заявил, что осознает свою политическую ответственность и понимает решение своих однопартийцев и коллег по фракции.
"Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предвидел публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет", – сказал нардеп.
Он подчеркнул, что не убежал и не скрылся с места аварии до прибытия полицейских.
"Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", – заявил Трухин.
Нардеп сказал, что сожалеет, что оказался в эпицентре скандала.
"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил", – сказал Трухин и выразил желание извиниться перед всеми, кого коснулась его "реакция в шоковом состоянии".
Он добавил, что его поведению вряд ли есть оправдание, но он считает, что многие сейчас находятся под влиянием эмоций и стремятся приписать ему все возможные преступления.
"Но я не давал никому взятки, не брал взятки", – заявил Трухин и добавил, что в результате аварии все остались живы и здоровы.
Нардеп утверждает, что последние пять месяцев он в полной мере сотрудничал с правоохранителями и при необходимости готов сделать это еще раз.
- 23 августа 2021-го автомобиль Audi с Трухиным врезался в Ford, который затем протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- После инцидента ряд СМИ удалили публикации о ДТП. Сам нардеп не отвечал, был ли за рулем. Руководство фракции и партии СН отказывалось комментировать аварию.
- 1 февраля УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть дело о попытке дать взятку. В ГБР заявили, что у них не было видео патрульных.
- Зеленский поддержал идею исключения Трухина из партии.
Читайте также: Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады из-за уголовных дел нардепов
Комментарии