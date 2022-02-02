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"Я не давал никому взятки". Трухин заявил о готовности сложить мандат, если потребуют

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 21:59
Александр Трухин (Скриншот видео Радио Свобода)

Народный депутат фракции Слуга народа Александр Трухин, который стал участников скандального ДТП, заявил о готовности сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда СН, но настаивает, что "не давал никому взятки". Об этом Трухин сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

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Трухин заявил, что осознает свою политическую ответственность и понимает решение своих однопартийцев и коллег по фракции.

"Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предвидел публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что не убежал и не скрылся с места аварии до прибытия полицейских.

"Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", – заявил Трухин.

Нардеп сказал, что сожалеет, что оказался в эпицентре скандала.

"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил", – сказал Трухин и выразил желание извиниться перед всеми, кого коснулась его "реакция в шоковом состоянии".

Он добавил, что его поведению вряд ли есть оправдание, но он считает, что многие сейчас находятся под влиянием эмоций и стремятся приписать ему все возможные преступления.

"Но я не давал никому взятки, не брал взятки", – заявил Трухин и добавил, что в результате аварии все остались живы и здоровы.

Нардеп утверждает, что последние пять месяцев он в полной мере сотрудничал с правоохранителями и при необходимости готов сделать это еще раз.

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Наталия Медведева
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дтп Слуга народа Александр Трухин
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