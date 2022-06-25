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YouTube по требованию Украины заблокировал более 440 пророссийских каналов

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 16:05
YouTube по требованию Украины заблокировал более 440 пророссийских каналов - Фото
Фото: depositphotos.com

YouTube по требованию Службы безопасности Украины заблокировал 442 пророссийских канала, которые суммарно имели более 15 миллионов подписчиков. Об этом сообщила СБУ в субботу.

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"Нелепые фейки о "биолабораториях" и радиоуправляемых гусях, ненависть к украинцам и рафинированная ложь для своих граждан. Именно по такой формуле действует российская пропаганда, генерируя бесконечный поток заблуждения", — говорится в сообщении спецслужбы.

Среди заблокированных YouTube-каналов – "Россия", "Соловьев LIVE", "Маргарита Симоньян", "Звезда", "Первый" и другие.

Переданы на блокировку 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

СБУ также предложила посылать на официальный чат-бот t.me/Traitor_Search_bot информацию об интернет-агентах, которые "сливают" россиянам важные данные или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.

  • В мае британская газета The Guardian писала, что YouTube удалил более 9 000 каналов вместе с 70 000 видео, содержащими российскую пропаганду о вторжении России в Украину, за нарушение правил использования сервиса.

Читайте также: Руководство YouTube объяснило, почему их сервис не планирует уходить из России

Андрей Водяный
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сбу YouTube
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