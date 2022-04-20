Юг. Ситуация стабильно напряженная. Возможна отчаянная высадка десанта с кораблей ЧФ РФ
На южном направлении 19 апреля сохранялась стабильно напряженная ситуация на линии огня. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Поэтому остается угроза ракетных ударов, не исключена и отчаянная высадка десанта.
На севере Херсонской области российские оккупанты под прикрытием артиллерийского и танкового огня на двух БТРах проводили разведку боем в сторону Днепропетровской области. Враг был остановлен огнем Вооруженных Сил Украины, понес потери и отступил на прежний рубеж.
Российский вертолет Ка-52 попытался вести огонь на поражение, но подразделения ПВО заставили врага отстреляться неприцельно и скрыться.
В Николаевской области существенных изменений в позициях не было, сохраняется угроза артиллерийских и ракетных ударов.
Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны:
- 19 россиян;
- 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА "Орлан-10".
Читайте также: На Донбассе отбили 10 атак оккупантов. Уничтожен самолет и 12 танков – ООС
Комментарии