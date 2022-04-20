Юг. Ситуация стабильно напряженная. Возможна отчаянная высадка десанта с кораблей ЧФ РФ

На южном направлении 19 апреля сохранялась стабильно напряженная ситуация на линии огня. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Поэтому остается угроза ракетных ударов, не исключена и отчаянная высадка десанта.

На севере Херсонской области российские оккупанты под прикрытием артиллерийского и танкового огня на двух БТРах проводили разведку боем в сторону Днепропетровской области. Враг был остановлен огнем Вооруженных Сил Украины, понес потери и отступил на прежний рубеж.

Российский вертолет Ка-52 попытался вести огонь на поражение, но подразделения ПВО заставили врага отстреляться неприцельно и скрыться.

В Николаевской области существенных изменений в позициях не было, сохраняется угроза артиллерийских и ракетных ударов.

Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны:

- 19 россиян;

- 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА "Орлан-10".

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Наталия Медведева

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