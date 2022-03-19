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За 24 дня войны Россия провела 1403 авиационных налета по Украине – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 14:47
За 24 дня войны Россия провела 1403 авиационных налета по Украине – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Российские войска безуспешно продолжают атаковать объекты военной и гражданской инфраструктуры, ведя штурмовые и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений. Согласно оперативной сводке Генштаба Украины, за 24 дня войны враг осуществил 1403 авианалета, нанес 291 ракетный удар и применил 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования. 

Основные усилия войск РФ сосредоточены на захвате Угледара и города-героя Мариуполя в Донецкой области. 

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Атака российских войск на Северодонецком направлении не принесла результатов, и они отступили. В районе Рубежного при поддержке артилерии продолжают закрепляться в западных и северо-западных частях города, безуспешно пытаются перегруппироваться.

Частично враг достиг успеха на Донецком направлении и пытается сдерживать действия Вооруженных сил Украины, атакуя в направлениях Первомайска и Лисичанска.

Армия РФ нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям ВСУ в районе Каменки Львовской области. 

Анна Чуданова
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Генштаб ВСУ война России против Украины российская агрессия авианалеты
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