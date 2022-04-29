За два месяца войны Азов в Мариуполе уничтожил до 2000 оккупантов и десятки единиц техники
С начала полномасштабного вторжения РФ бойцы полка Нацгвардии "Азов" в Мариуполе ликвидировали до 2000 оккупантов и десятки единиц российской техники. Об этом "Азов" сообщает в Telegram.
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Бойцы полка напомнили, что россияне надеялись захватить Мариуполь за три дня, и "Азов" принял бой с превосходящими силами противника – в городе было более 14 000 военных РФ.
С начала полномасштабного наступления РФ полком "Азов" по подтвержденным данным было ликвидировано 1157 оккупантов. Еще 840 – по неподтвержденным данным. Подтвержденные санитарные потери – 520 (еще 3150 – по неподтвержденным данным).
Уничтоженная техника оккупантов в Мариуполе:
→ танки – 49 уничтожено, 29 повреждено;
→ БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено;
→ БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено;
→ БМД – пять уничтожено;
→ катер "Раптор" – один уничтожен;
→ СУ-25 – один поврежден;
→ ББМ "Тайфун" – два уничтожены, два повреждены;
→ "Тигр" – три уничтожены, два повреждены;
→ "Рысь" – два уничтожены, два повреждены;
→ грузовая техника – 25 уничтожено, восемь единиц повреждено.
Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения российских оккупантов, сообщают в "Азове".
- Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.
- Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.
- По данным Пентагона, Россия отводит часть своих войск из Мариуполя, но в городе продолжаются бои.
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