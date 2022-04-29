За два месяца войны Азов в Мариуполе уничтожил до 2000 оккупантов и десятки единиц техники

С начала полномасштабного вторжения РФ бойцы полка Нацгвардии "Азов" в Мариуполе ликвидировали до 2000 оккупантов и десятки единиц российской техники. Об этом "Азов" сообщает в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бойцы полка напомнили, что россияне надеялись захватить Мариуполь за три дня, и "Азов" принял бой с превосходящими силами противника – в городе было более 14 000 военных РФ.

С начала полномасштабного наступления РФ полком "Азов" по подтвержденным данным было ликвидировано 1157 оккупантов. Еще 840 – по неподтвержденным данным. Подтвержденные санитарные потери – 520 (еще 3150 – по неподтвержденным данным).

Уничтоженная техника оккупантов в Мариуполе:

→ танки – 49 уничтожено, 29 повреждено;

→ БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено;

→ БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено;

→ БМД – пять уничтожено;

→ катер "Раптор" – один уничтожен;

→ СУ-25 – один поврежден;

→ ББМ "Тайфун" – два уничтожены, два повреждены;

→ "Тигр" – три уничтожены, два повреждены;

→ "Рысь" – два уничтожены, два повреждены;

→ грузовая техника – 25 уничтожено, восемь единиц повреждено.

Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения российских оккупантов, сообщают в "Азове".

Читайте также: Россияне разбомбили операционную на Азовстали. Есть погибшие и заново раненые воины: видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.