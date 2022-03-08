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За Изюм идут бои, под Мариуполем и в зоне ООС разбиты колонны врага. Сводка от Арестовича

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 13:37
За Изюм идут бои, под Мариуполем и в зоне ООС разбиты колонны врага. Сводка от Арестовича - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Alexey Arestovych, YouTube)

Вооруженные силы Украины и другие формирования сил обороны совершили не менее семи контратак за прошедшие сутки. За Изюм идут бои, в Мариуполе и зоне ООС уничтожены колонны врага. Об этом на ежедневном брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"ВСУ контролируют ситуацию. Сбивают самолеты и крылатые ракеты, как сегодня ночью. Не дают врагу закрепиться на тех местах, где они хотят продвинуться", – говорит он.

По его словам, вчера в районе Мариуполя была проведена контратака ВСУ, уничтожена танковая колонна противника. В зоне ООС колонну российских войск разгромило одно из воздушно-десантных подразделений ВСУ. "Харьков тоже входит в контратаку. Наша армия очень хорошо знает, что она делает", – отметил он.

Сообщения о том, что российские оккупанты захватили Изюм, не соответствуют действительности, утверждает Арестович: "Там сейчас идут бои. ВСУ наносят поражение противнику... Героически держатся Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка".

Темпы продвижения врага вперед существенно замедлились, отметил советник главы ОП. На отдельных направлениях войска РФ практически остановлены.

Ориентировочные потери противника на утро 8 марта: личного состава — более 12 000, танков — 303, боевых бронированных машин — 1036, артиллерийских систем — 120, реактивных систем залпового огня — 56, средств ПВО — 27, самолетов — 48, вертолетов — 80, автомобильной техники — 474, кораблей и катеров — 3, цистерн с ГСМ — свыше 60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

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Валерия Кондратова
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война с россией Алексей Арестович
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