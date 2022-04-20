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"За одного дадут 50". В плену ВСУ есть родственники топ-военных и политиков РФ – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 07:53
Алексей Арестович (скриншот видео Офиса президента)

В украинском плену есть ценные офицеры РФ, родственники российских политиков и высокопоставленных военных, на которых можно провести выгодный обмен. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, сейчас обмен пленными идет примерно на равных – и украинская власть сделает все, чтобы обменять всех украинских пленных.

"У нас – такое количество российских пленных, что есть на что менять. При чем среди них есть такие персонажи, за которого за одного отдадут по 50-80 человек, подозреваю. Очень ценные", – сказал Арестович.

Он добавил, что среди этих "ценных персонажей" есть офицеры, в том числе старшие, и родственники российских чиновников.

"Родственники высокопоставленных военных, даже политиков попадаются. Родственники – пусть отдаленные, но все равно... Генерал (отец пленного. – Ред.). Двоюродный дядя (пленного. – Ред.) – глава области. Всякие разные бывают", – объяснил Арестович.

Читайте также мнение: Медведчук умоляет об обмене. Путин не согласится. Ему выгоден его арест

Марк Сировой
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