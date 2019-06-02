За снос памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных дела

Из-за сноса в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову, которого считают военным преступником, полиция открыла два уголовных производства - за хулиганство и угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Об этом сообщает Нацполиция области.

Памятник снесли на проспекте Петра Григоренко, декоммунизацию которого мэр города Геннадий Кернес хочет отменить и вернуть имя Жукова.

В ведомстве заявили о распылении неизвестными слезоточивого газа. Трое полицейских "получили химический ожог глаз".

Сегодня, 2 мая, в Харькове протестовали против съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам". Позже начал демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции, но памятник снесли. Кернес уже пообещал его восстановить.

9 мая Кернес призвал харьковчан поддержать петиции о сносе палатки для сбора помощи ВСУ на центральной площади Харькова и возвращении советского названия проспекту Григоренко - в честь маршала Жуков. Он сказал, что вынесет вопрос на голосование горсовета, потому что так люди решили. Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович за обратное переименование пригрозил ему тюрьмой.

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