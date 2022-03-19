Залужный – политикам, которые в тылу говорят о "зраде": Мы защищаем страну, вы не мешаете

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают о "зраде" и делают "оценки" оперативной обстановки". Обращение опубликовано в Facebook.

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Залужный заявил, что политики оскорбляют украинских военнослужащих своими "безответственными заявлениями" о том, что российские оккупанты якобы без проблем что-то захватили, или о том, что якобы готовится "сдача" страны.

Он отметил, что украинские силы обороны героически противостоят противнику, которого называли "второй армией в мире", оккупанты остановлены по всем направлениям и несут потери, "которых они никогда не видели и не могли представить".

Залужный подчеркнул, что сопротивление полномасштабной агрессии РФ стало возможным благодаря национальному единству, подготовке и мотивации.

"Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных сил. Призываю – не раскалывайте государство!" – сказано в обращении Залужного.

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Оксана Житнюк

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