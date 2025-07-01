Заместитель Клименко: Россия не забирает тела своих погибших с нуля – это не ее приоритет

Тимченко заявил, что враг продвигается по трупам своих же военных, которые могут лежать там долгое время

Леонид Тимченко (Фото: МВД)

Россия сейчас не забирает тела погибших оккупантов, которые находятся на нуле – это не приоритет врага. Оккупанты часто продвигаются вперед по телам своих товарищей, рассказал LIGA.net в интервью "Совпадение ДНК – 99,9%. Как годы войны изменили обмен телами с Россией и почему есть неопознанные" заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Он прокомментировал тенденцию россиян не забирать тела своих же солдат, которая была довольно распространена в начале полномасштабной войны.