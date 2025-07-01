Заместитель Клименко: Россия не забирает тела своих погибших с нуля – это не ее приоритет
Россия сейчас не забирает тела погибших оккупантов, которые находятся на нуле – это не приоритет врага. Оккупанты часто продвигаются вперед по телам своих товарищей, рассказал LIGA.net в интервью "Совпадение ДНК – 99,9%. Как годы войны изменили обмен телами с Россией и почему есть неопознанные" заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
Он прокомментировал тенденцию россиян не забирать тела своих же солдат, которая была довольно распространена в начале полномасштабной войны.
Как рассказал Тимченко, в 2022 году поисковые группы действовали с самого начала с обеих сторон. В их состав входили волонтеры и военные, которые по согласованию с россиянами выезжали в "серую зону" и забирали тела погибших. Вражеские поисковые группы действовали так же.
В настоящее время враг пытается забрать тела своих убитых на территориях, где уже нет опасности. Но часто оставляет их.
"Сейчас они в основном не забирают тела, которые находятся на нуле. По нашим подсчетам, это сотни ежедневно, поэтому поднятие тел не является приоритетом для россиян. Самое главное для них – двигаться вперед. Они используют тактику так называемых мясных штурмов. И мы видим, что они идут прямо по телам погибших", – рассказал заместитель министра.
Если вчера на позицию зашли одни россияне и погибли там, то когда придут следующие оккупанты, они должны пройти дальше, чтобы поддерживать темпы продвижения.
"Они не могут вернуться назад, вынуждены закрепляться, в том числе и на территориях, где лежат их погибшие – и не все со вчерашнего дня", – резюмировал Тимченко.
- 16 июня 2025 года Клименко заявил, что во время последних репатриаций Россия передала Украине тела своих военнослужащих, смешанные с телами украинских защитников. По словам президента Владимира Зеленского, речь идет как минимум о 20 телах оккупантов.
- Глава МВД заявил, что Украине потребуется более года, чтобы опознать тела погибших воинов, переданные Россией. Процесс осложняется тем, что вместе с телами были переданы останки в форме оккупационной армии.
- 23 июня стало известно, что Украина опознала и передала обратно российским оккупантам тела трех погибших захватчиков. Россия не дала никаких объяснений относительно передачи своих погибших под видом украинских пленных.