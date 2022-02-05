Замминистра обороны: Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим, но это не так

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что президенту России Владимиру Путину выгодно, чтобы в Украине его считали сумасшедшим, хотя не самом деле это не так, и он "очень хорошо просчитывает все свои шаги". Об этом она сказала в интервью на 24 канале.

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Комментируя угрозу полномасштабного вторжения России в Украину, Маляр отметила, что в 2022 году "нет смысла" захватывать города, уничтожать инфраструктуру, бомбардировать дома и районы. По словам замминистра, сегодня "дешевле и проще" завоевывать территории и влиять на политику других государств гибридными методами.

Она призвала не нагнетать и отметила, что если говорить о Киеве или других городах-миллионниках, сегодня "никто не пойдет на то, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу".

Ей возразили в ответ: "Это язык логики, но Путин сумасшедший".

"Вы сейчас говорите российский нарратив, потому что Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и хорошо знает, что он делает. И он очень сильно взвешивает свои шаги – именно поэтому не принято окончательное решение, каким способом будет дальше развиваться ситуация", – заявила Маляр.

Разведка в ноябре 2021 года сообщила об угрозе нового вторжения РФ в Украину, его прогнозировали на январь. Позднее в NYT сообщали, что планы вторжения могли сместиться на февраль.

В США заявили, что вторжение может начаться в любой момент. В Белом доме говорят, что Россия ищет предлог для агрессии и может создать его сама – через диверсию, в которой обвинит Украину.

Зеленский призвал "сохранять спокойствие" и считает, что информация о возможном скором нападении РФ распространяется, "чтобы ослабить Украину".

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Оксана Житнюк

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