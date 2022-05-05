Замороженные активы россиян нужно конфисковать для Украины – глава Евросовета

Активы граждан России, которые попали под санкции, должны быть конфискованы в пользу Украины – для восстановления ущерба, который нанесла ей Россия в ходе полномасштабной войны. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью Интерфакс-Украина.

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"Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны. Это мое личное убеждение", – заявил глава Евросовета.

Он подчеркнул, юридический уровень этого вопроса не простой.

"В Евросоюзе существует 27 правовых систем, и во многих государствах-членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом. Это трудный и долгий процесс", – предупредил Мишель.

Глава Евросовета сообщил, что поручил юридической службе Совета подготовить "некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства права, которое облегчило бы и сделало возможным конфискацию активов людей, которые находятся под санкциями ЕС или другими странами мира".

По мнению Мишеля, конфискация замороженных активов россиян в пользу восстановления Украины – вопрос справедливости.

27 апреля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции США поддержит усилия по передаче активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину.

27 апреля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции США усилия по передаче активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину. 28 апреля нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о передаче Украине арестованных денег России.

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Наталия Медведева

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