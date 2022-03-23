Завтра НАТО согласует новую помощь Украине: Столтенберг перечислил направления
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время завтрашнего саммита Альянса будет согласована дополнительная военная помощь Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО.
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"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют дополнительную помощь", – сказал он в начале выступления.
По словам Столтенберга, Украине помогут с кибербезопасностью, а также оборудование для защиты от химического и биологического оружия, а также против радиологической ("грязная бомба") и ядерной угроз.
Он снова подчеркнул, что НАТО не будет воевать с Россией в помощь Украине.
Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО.
- На 19 марта 2022 года более 70% украинцев поддерживали интеграцию страны с НАТО.
- Сегодня, 23 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет воевать против России в Украине.
- НАТО, территории, язык: Зеленский о компромиссах в переговорах с Россией.
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