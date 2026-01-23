Зеленский: На Давосе был позитив от Трампа по ракетам к Patriot, но надо ускорить поставки

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время переговоров в Давосе (Фото: Офис украинского президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил "позитивный сигнал" от руководителя США Дональда Трампа относительно передачи дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, однако необходимо ускорить поставки. Об этом, после встречи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 22 января, глава государства рассказал в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что 23 числа говорил с министром обороны Михаилом Федоровым и поручил украинской команде "как можно быстрее и максимально детально" проработать договоренности с партнерами по ракетам для ПВО.

"Вчера был позитивный сигнал в разговоре с Президентом Трампом по ракетам для "петриотов" РАС-3, нужен теперь положительный сигнал здесь, в Украине, - в реальной поставке для наших защитников неба. Логистику надо максимально ускорить", - отметил глава государства.

Накануне, после встречи в Давосе, Зеленский сообщил, что поблагодарил Трампа за предыдущий пакет ракет к ПВО и попросил о дополнительном.