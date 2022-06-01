Зеленский: Дальнобойное оружие нужно для защиты Украины, а не атаки на территорию Россию

Украина нуждается в дальнобойном оружии, чтобы защитить себя, а не нападать на территорию России. Об этом президент Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Зеленский объяснил: настоятельные призывы к поставкам оружия большей дальности направлены на защиту украинской территории, а не нападение на Россию на их земле, как россияне сделали с Украиной.

"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки, потому что "это наши территории, наша независимость и наш суверенитет".

Читайте также: Байден: Я не буду давить на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки

Президент также признал, что с некоторыми территориями "есть трудности и некоторые детали", но их можно было бы обсудить. По его словам, эти обсуждения "были бы необходимы, чтобы остановить войну".

"Если речь идет об ультиматумах в духе "вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и в живых" – то это не то, о чем мы можем договориться", – подытожил Зеленский.

Украина в последнее время просила США о поставках дальнобойных американских РСЗО.

30 мая президент США Джо Байден заявил США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут бить "вглубь" территории РФ. А уже в ночь на 1 июня он анонсировал: Вашингтон даст Киеву ракетные системы и боеприпасы к ним.

Читайте также: Арестович о заявлении Байдена по РСЗО: Нам с головой хватит ракет, которые летят на 70 км

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.