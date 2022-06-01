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Зеленский: Дальнобойное оружие нужно для защиты Украины, а не атаки на территорию Россию

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 07:24
Зеленский: Дальнобойное оружие нужно для защиты Украины, а не атаки на территорию Россию - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Украина нуждается в дальнобойном оружии, чтобы защитить себя, а не нападать на территорию России. Об этом президент Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

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Отмечается, что Зеленский объяснил: настоятельные призывы к поставкам оружия большей дальности направлены на защиту украинской территории, а не нападение на Россию на их земле, как россияне сделали с Украиной.

"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки, потому что "это наши территории, наша независимость и наш суверенитет".

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Президент также признал, что с некоторыми территориями "есть трудности и некоторые детали", но их можно было бы обсудить. По его словам, эти обсуждения "были бы необходимы, чтобы остановить войну".

"Если речь идет об ультиматумах в духе "вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и в живых" – то это не то, о чем мы можем договориться", – подытожил Зеленский.

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Марк Сировой
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