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Зеленский: Если переговоры с Путиным потерпят неудачу, это будет означать Третью мировую

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 17:36
Зеленский: Если переговоры с Путиным потерпят неудачу, это будет означать Третью мировую - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным и напомнил, что говорил об этой готовности в течение двух лет. Если же такие попытки потерпят неудачу, по мнению Зеленского, это будет означать Третью мировую войну. Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Я готов к переговорам с ним (Путиным.  Ред.). Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если есть всего 1% возможности остановить войну, то нужно воспользоваться этим шансом, так как каждый день люди продолжают гибнуть.

"Поэтому я считаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки потерпят неудачу, это будет означать, что это Третья мировая война", – сказал президент.

Отвечая на вопросах о требованиях РФ, в том числе о признании оккупированного Крыма "российским", признании "независимыми республиками" оккупированных территорий Донбасса, а также об отказе Украины от членства в НАТО, Зеленский сказал: "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство".

Он подчеркнул, что никаких компромиссов, связанных территориальной целостностью и суверенитетом Украины быть не может.

"И об этом говорил украинский народ, он не встречал российских солдат букетом цветов, он встречал их храбро, он встречали их с оружием в руках", – добавил Зеленский.

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Оксана Житнюк
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