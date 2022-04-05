Зеленский: Если сейчас штурмом пойти на ОРДЛО, сразу потеряем до 50 000 самых боеспособных

Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия отступит на позиции, занятые до 24 февраля 2022-го, это будет победа Украины, так как в случае попытки ВСУ освободить оккупированные с 2014 года территории Донбасса мы можем сразу же потерять до 50 000 самых боеспособных военнослужащих. Об этом он сказал во время интервью в эфире общенационального марафона.

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Зеленский заявил, что считал бы победой, если бы Украине удалось договориться с РФ о том, чтобы страна-агрессор вернула свои войска на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Журналист уточнил: речь идет о дипломатической победе или о победе в войне. Зеленский ответил – по его мнению, это была бы победа в войне. Объяснил – осознает, какие Украина уже понесла потери, и какими могут быть потери в дальнейшем.

Он подчеркнул, что украинские бойцы в зоне ООС – одни из самых боеспособных, и они сейчас воюют с "саранчой", учитывая количественное превосходство противника.

По словам Зеленского, если Украина сейчас попытается пойти штурмом на ОРДЛО, наши потери могут сразу составить от 40 000 до 50 000 человек. Общие же потери при попытке отвоевать Донбасс полностью могли бы достигнуть сотен тысяч человек, считает Зеленский.

"Если мы хотим самых мощных и самых опытных людей (бойцов из зоны ООС, – ред.) потерять из-за того, что "я сейчас хочу", мы должны понимать, что к нам вернутся (оккупанты, – ред.), и уже не через два-три года, а вернутся в тот же месяц – во все те же позиции и во все опять Бучи", – сказал президент.

29 марта по итогам переговоров в Стамбуле член украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что украинская сторона предложила России, чтобы судьбу оккупированных территорий Донбасса решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

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Оксана Житнюк

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