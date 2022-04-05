Зеленский: Если завтра нам предложат вступить в НАТО – будем вступать. Но этого не будет

Если бы Украине "завтра" предложили вступить в НАТО, руководство страны сразу бы согласилось, невзирая на любые угрозы России. Об этом заявил во время общения с представителями украинских СМИ президент Владимир Зеленский.

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"Мы готовы завтра вступить. Даже если это условие России [на переговорах о невступлении Украины в Альянс]. Мы не скрываем. Я об этом говорил и генсеку НАТО, и лидерам стран-членов, конкретно от которых зависит вступление. Если завтра нам предложат вступить в НАТО, – завтра, – не играться снова с нашими жизнями, а серьезно – будем значит вступать", – сказал он.

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"Но этого не будет, – добавил тут же глава государства. - К сожалению. И не случилось. К сожалению".

И поэтому, сказал Зеленский, Украина пытается заручиться альтернативными гарантиями безопасности.

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Евгений Пилипенко

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