Зеленский: Если завтра нам предложат вступить в НАТО – будем вступать. Но этого не будет
Если бы Украине "завтра" предложили вступить в НАТО, руководство страны сразу бы согласилось, невзирая на любые угрозы России. Об этом заявил во время общения с представителями украинских СМИ президент Владимир Зеленский.
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"Мы готовы завтра вступить. Даже если это условие России [на переговорах о невступлении Украины в Альянс]. Мы не скрываем. Я об этом говорил и генсеку НАТО, и лидерам стран-членов, конкретно от которых зависит вступление. Если завтра нам предложат вступить в НАТО, – завтра, – не играться снова с нашими жизнями, а серьезно – будем значит вступать", – сказал он.
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"Но этого не будет, – добавил тут же глава государства. - К сожалению. И не случилось. К сожалению".
И поэтому, сказал Зеленский, Украина пытается заручиться альтернативными гарантиями безопасности.
- По итогам встречи 29 марта в Турции один из переговорщиков, глава фракции СН Арахамия, заявил, что гарантии безопасности по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.
- Один из переговорщиков, советник главы ОП Подоляк, заявил, что Украине будет полезно присутствие РФ среди подписантов потенциального будущего договора о гарантиях. Он также добавил, что гарантами "будут ведущие армии мира, в том числе ядерные".
- Германия заявила, что готова быть таким гарантом, Британия – что будет думать.
- 31 марта в США заявили, что им пока нечего сказать о гарантиях безопасности Украине.
- Премьер Британии Джонсон заявил, что возможного в будущем прекращения огня со стороны РФ будет недостаточно для отмены антироссийских британских санкций.
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