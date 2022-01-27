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Зеленский и Байден в ходе телефонного разговора согласовали дальнейшие действия

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 23:04
Зеленский и Байден в ходе телефонного разговора согласовали дальнейшие действия - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП)

В ходе состоявшегося телефонного разговора президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", – написал Зеленский.

Зеленский и Байден в ходе телефонного разговора согласовали дальнейшие действия

Перед разговором CNN со ссылкой на источник сообщил, что украинский лидер планировал высказать свою обеспокоенность по поводу публичной риторики США и их союзников.

Зеленский, по словам источника, был особенно обеспокоен заявлениями США о том, что война между Украиной и РФ "неизбежна". Президент Украины считает, что это "вызывает панику и может привести к экономической катастрофе для Украины".

По данным источника телеканала, Зеленский должен был передать Байдену, что, по его мнению, США и их союзники должны быть более осторожными в своих заявлениях, касающихся конфликта.

Ранее Зеленский заявлял, что информация о возможном скором нападении РФ распространяется, "чтобы ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее".

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский джо байден
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