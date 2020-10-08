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Зеленский и Джонсон подписали договор о политическом сотрудничестве и свободной торговле

08.10.2020, 14:58
Зеленский и Джонсон подписали договор о политическом сотрудничестве и свободной торговле - Фото
Подписание договора Зеленским и Джонсоном (фото - Twitter Дмитрия Кулебы)

Это первое подобное соглашение, подписанное Великобританией после выхода из Европейского союза

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

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Кулеба отметил, что это первое подобное соглашение, подписанное Великобританией после выхода из состава Европейского союза.

По словам Кулебы, договор поспособствует развитию сотрудничества в сфере торговли и безопасности между странами, а также увеличению инвестиций в Украину.

Помимо этого, министр сообщил, что он предложил британским коллегам запустить специальную программу технической помощи для украинского бизнеса, прежде всего, малого и среднего. По его словам, программа должна помочь предпринимателям, использовать возможности, которые создает подписанное соглашение.

Станислав Стороженко
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