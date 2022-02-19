Зеленский летит в Мюнхен на конференцию безопасности

Сегодня, 19 февраля, состоится визит президента Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые там запланированы. Об этом сообщает Офис президента.

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По информации ОП, Зеленский полетит в Мюнхен и сегодня же вернется в Украину.

Среди встреч, в частности, запланированы: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камаллой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины.

"Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", – сообщили в ОП.

У Зеленского отметили, что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. "Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена ​​достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", – подчеркнули в ОП.

У Зеленского отметили, что ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, в оккупированном Крыму и вблизи госграниц анализируют спецслужбы; происходит постоянный анализ разведданных и обмен информацией с партнерами.

"Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны", – заявили у Зеленского.

В январе 2022 года Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.

За последние дни оккупанты существенно усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал 18 февраля, что Украина видит угрозу точечных провокаций России, но не полномасштабное вторжение.

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Наталия Медведева

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