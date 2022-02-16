Зеленский: Мы не видим никакого отвода войск России, пока это просто заявления
16.02.2022, 13:42
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)
Украина пока не видит реального отвода войск России от ее границ. Об этом заявил BBC президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Честно говоря, мы реагируем на ту реальность, которая у нас есть, и мы пока не видим никакого отступления. Мы только услышали об этом", – сказал он.
Зеленский добавил, что "все нормальные люди ожидают деэскалации". При этом он отметил, что спокойно относится к угрозам, ведь "все началось не вчера и происходит уже много лет".
По его словам, когда Россия отведет военных, это увидят все – не только военные или разведка.
"Но пока это просто заявления", – подытожил он.
- 15 февраля Минобороны РФ заявили, что возвращают военных Западного и Южного округов России на постоянные базы. Другие источники этого не подтверждают.
- В Офисе президента назвали заявление РФ "правильным сигналом", а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил – надо увидеть отвод войск, а не только услышать о нем.
- Читайте хронику об угрозе вторжения России от LIGA.net.
Читайте также: Судите своими глазами: у границ Украины остаются 60% сухопутной мощи России – Уоллес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии