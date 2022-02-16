Зеленский: Мы не видим никакого отвода войск России, пока это просто заявления

Украина пока не видит реального отвода войск России от ее границ. Об этом заявил BBC президент Владимир Зеленский.

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"Честно говоря, мы реагируем на ту реальность, которая у нас есть, и мы пока не видим никакого отступления. Мы только услышали об этом", – сказал он.

Зеленский добавил, что "все нормальные люди ожидают деэскалации". При этом он отметил, что спокойно относится к угрозам, ведь "все началось не вчера и происходит уже много лет".

По его словам, когда Россия отведет военных, это увидят все – не только военные или разведка.

"Но пока это просто заявления", – подытожил он.

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Марк Сировой

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