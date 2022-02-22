Зеленский: Мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены – полный текст выступления
Президент Владимир Зеленский выступил в связи с решением президента России Владимира Путина признать "республиками" оккупированные территории Донбасса.
Вот полный текст его обращения.
Дорогие граждане Украины!
У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина. В ее международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря на любые заявления и деяния РФ. Так же как и мы – остаемся спокойными и уверенными в себе. За это я хочу поблагодарить всех наших граждан. Вы еще раз доказываете – украинцы умная и мудрая нация. И несмотря на все – сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы.
Но причин для вашей бессонной ночи нет.
Сегодня вечером мы провели заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию.
Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы.
Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.
Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет.
Я обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарль-Мишелем. Также планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.
Я инициировал созыв заседания Совета безопасности ООН проведения специального заседания ОБСЕ.
Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации.
Инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки.
От наших партнеров мы ожидаем четких шагов поддержки и действенных шагов поддержки.
Очень важно увидеть сейчас – кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами.
Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации. Наши границы надежно защищены.
Наши партнеры поддерживают нас. Согласно ст.51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, созданную систему территориальной обороны.
Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора.
За нами правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации. Как только мы увидим рост рисков – вы будете обо всем этом знать.
Сейчас нет никаких причин хаотических действий. Сделаем все чтобы так было и дальше. Мы привержены мирному и дипломатическому пути. И будем идти им и только им. Но.
Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся.
Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим.
Мы в этом уверены.
Потому что сейчас не февраль 2014, а февраль 2022
Другая страна. Другая армия.
Одна цель. Это мир.
Мир в Украине! Слава Украине!
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Сегодня он подписал соответствующие указы.
- Евросоюз заявил о едином решительном ответе в поддержку Украины, США – о введении новых санкций.
Читайте также: "Это удар". Реакция Германии, Британии и других стран на решение Путина
Комментарии