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Зеленский: Мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены – полный текст выступления

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 02:14
Зеленский: Мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены – полный текст выступления - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский выступил в связи с решением президента России Владимира Путина признать "республиками" оккупированные территории Донбасса.

Вот полный текст его обращения.

Дорогие граждане Украины!

У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина. В ее международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря на любые заявления и деяния РФ. Так же как и мы – остаемся спокойными и уверенными в себе. За это я хочу поблагодарить всех наших граждан. Вы еще раз доказываете – украинцы умная и мудрая нация. И несмотря на все – сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы.

Но причин для вашей бессонной ночи нет.

Сегодня вечером мы провели заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию.

Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы.

Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.

Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет.

Я обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарль-Мишелем. Также планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Я инициировал созыв заседания Совета безопасности ООН проведения специального заседания ОБСЕ.

Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации.

Инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки.

От наших партнеров мы ожидаем четких шагов поддержки и действенных шагов поддержки.

Очень важно увидеть сейчас – кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами.

Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации. Наши границы надежно защищены.

Наши партнеры поддерживают нас. Согласно ст.51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, созданную систему территориальной обороны.

Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора.

За нами правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации. Как только мы увидим рост рисков – вы будете обо всем этом знать.

Сейчас нет никаких причин хаотических действий. Сделаем все чтобы так было и дальше. Мы привержены мирному и дипломатическому пути. И будем идти им и только им. Но.

Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся.

Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим.

Мы в этом уверены.

Потому что сейчас не февраль 2014, а февраль 2022

Другая страна. Другая армия.

Одна цель. Это мир.

Мир в Украине! Слава Украине!

  • Подробно и оперативно о ситуации LIGA.net рассказывает в хронике.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс
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