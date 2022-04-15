Зеленский наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать: За то, что точно полезно всем

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении защитников Украины, в том числе "тех, чьи фамилии нельзя называть". Об этом президент сказал в видеообращении по итогам 50-го дня войны – 14 апреля.

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"Наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать. Но наградил за то, что точно полезно всем, – сказал президент.

Звание Героя Украины присвоено майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных Сил Украины.

"Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что подписал указы о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 – посмертно; и двоих служащих Госспецсвязи.

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Наталия Медведева

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