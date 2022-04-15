UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать: За то, что точно полезно всем

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 00:39
Зеленский наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать: За то, что точно полезно всем - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении защитников Украины, в том числе "тех, чьи фамилии нельзя называть". Об этом президент сказал в видеообращении по итогам 50-го дня войны – 14 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать. Но наградил за то, что точно полезно всем, – сказал президент.

Звание Героя Украины присвоено майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных Сил Украины.

"Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что подписал указы о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 – посмертно; и двоих служащих Госспецсвязи.

Читайте также: Украинские спецназовцы взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм – фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский награда ссо разведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 