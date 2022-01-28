Зеленский назначил генерала Лебедя и.о. командующего Нацгвардии

27 января президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя и.о. командующего Нацгвардии. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

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"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", – сказано в указе Зеленского.

Назначение Лебедя последовало за подачей рапорта об отставке командующим Нацгвардии генерал-полковником Николаем Баланом.

СПРАВКА. Юрий Лебедь – генерал-лейтенант. Весной 2016-го награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга. 13 июня 2019 года назначен заместителем командующего НГУ.

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Наталия Медведева

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