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Зеленский назначил генерала Лебедя и.о. командующего Нацгвардии

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 00:10
Зеленский назначил генерала Лебедя и.о. командующего Нацгвардии - Фото
Юрий Лебедь (Скриншот видео Храм Святого Юрія Переможця/Youtube)

27 января президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя и.о. командующего Нацгвардии. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

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"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", – сказано в указе Зеленского.

Назначение Лебедя последовало за подачей рапорта об отставке командующим Нацгвардии генерал-полковником Николаем Баланом.

Зеленский назначил генерала Лебедя и.о. командующего Нацгвардии
СПРАВКА. Юрий Лебедь – генерал-лейтенант. Весной 2016-го награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга. 13 июня 2019 года назначен заместителем командующего НГУ.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский назначение нацгвардия николай балан Юрий Лебедь
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