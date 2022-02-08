Зеленский назначил главой Киевской ОГА Алексея Кулебу

Сегодня, 8 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Другим указом Зеленский уволил Василия Володина с должности главы Киевской ОГА.

До сегодняшнего назначения Кулеба занимал должность первого замглавы Киевской городской госадминистрации по осуществлению самоуправленческих полномочий.

По информации ОП, Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова. Был советником на общественных началах гендиректора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плес". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.

4 ноября 2019-го Кулеба стал главой Департамента благоустройства Киевского горсовета.

В начале 2021 года Кулебу назначили заместителем главы КГГА.

2 февраля 2022-го Кабмин согласовал назначение заместителя Кличко новым главой Киевской ОГА.

Наталия Медведева

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