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Зеленский назначил главой Киевской ОГА Алексея Кулебу

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 23:39
Зеленский назначил главой Киевской ОГА Алексея Кулебу - Фото
Владимир Зеленский и Алексей Кулеба (Фото: ОП)

Сегодня, 8 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Другим указом Зеленский уволил Василия Володина с должности главы Киевской ОГА.

До сегодняшнего назначения Кулеба занимал должность первого замглавы Киевской городской госадминистрации по осуществлению самоуправленческих полномочий.

По информации ОП, Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова. Был советником на общественных началах гендиректора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плес". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.

  • 4 ноября 2019-го Кулеба стал главой Департамента благоустройства Киевского горсовета.
  • В начале 2021 года Кулебу назначили заместителем главы КГГА.
  • 2 февраля 2022-го Кабмин согласовал назначение заместителя Кличко новым главой Киевской ОГА.
Наталия Медведева
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алексей кулеба Киевская ОГА Владимир Зеленский
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