Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Александра Тарасовского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича заместителем Главы Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе.

В феврале 2012 года LIGA.net сообщала, что Виктор Янукович уволил Тарасовского с должности руководителя управление работы с личным составом СБУ.

24 марта 2018 года Тарасовский подал декларацию о доходах, в которой говорится, что он пенсионер СБУ, военнослужащий СБУ до 21 октября 2017 года, занимает/претендует на должность административного состава Центрального управления СБУ.

В апреле 2021-го Укринформ в материале о деле брата судьи Павла Вовка, экс-сотруднике СВР Юрии Зонтове ссылался на Тарасовского как начальника управления кадрами СВР.

На сайте СВР доступна информация только о руководителе Александре Литвиненко и о его первом заместителе Андрее Алексеенко.

30 ноября 2021 года президент назначил Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

В тот же день президент назначил начальником Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада.

Наталия Медведева

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