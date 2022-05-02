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Зеленский о 10 покушениях на него: Это не так много. Думаю, у Путина больше проблем

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02.05.2022, 09:37
Зеленский о 10 покушениях на него: Это не так много. Думаю, у Путина больше проблем - Фото
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Президент Владимир Зеленский считает, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много", и у российского диктатора Владимир Путина сейчас есть проблемы посерьезнее. Об этом он сказал в интервью австралийскому каналу Nine Network.

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Интервьюер спросил Зеленского о 10 предотвращенных покушениях и о том, не раздражает ли его – знать, насколько некоторые люди хотят его смерти.

"Это не так много. 10 – получается, 10 людей хотят… Потому это не так страшно. Я думаю, у президента РФ намного больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике",- сказал Зеленский.

Президент считает, что его ситуация "не такая страшная" в сравнении с тем, что украинцы сидят в подвалах, их пытают и находят мертвыми в колодцах.

"Мне страшно за наших людей и страшно особенно за те семьи, которые потеряли близких. Я считаю, пока у тебя есть семья, и ты не потерял близких людей, нет ничего, что нельзя исправить, и нет ничего супер страшного",- сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский покушение
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