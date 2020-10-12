Зеленский: В правоохранительных органах во времена Януковича были профессионалы

Заявления о "возврате старой политики Януковича" – просто слова, считает президент Зеленский

Во времена правления диктатора Виктора Януковича в правоохранительных органах работали и профессионалы. Нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров, который был заместителем начальника Главного следственного управления МВД при министре Виталии Захарченко (2011–2014), никого на Майдане не разгонял, заявил в интервью ВВС News президент Владимир Зеленский.

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"Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко (пятого президента, – ред.). Много таких людей. Там были профессионалы", – сказал он.

Зеленский также назвал "просто словами" заявления семей погибших на Майдане, что назначение Татарова в ОП – "возврат к старой политике Януковича".

"Это просто слова. Кто-то говорит. Этот конкретный человек никого не разгонял. Я бы никогда – я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины – никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на Майдане", – сказал президент.

Зеленский также считает, что эту тему поднимают "СМИ, которыми владеет Порошенко".

5 августа 2020-го Зеленский назначил Тарарова в ОП.

После Майдана Татаров был управляющим партнером адвокатского объединения Креденс, которое называют "юристами Портнова" (экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, - ред.)".

По данным инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане, Татаров якобы причастен к преследованиям активистов Майдана.

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Марк Сировой

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