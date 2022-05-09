Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз: Убежден, что мы снова вместе победим

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе для Украины. Об этом он написал в Twitter.

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"Благодарен президенту США и американскому народу за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", – написал президент.

Сегодня президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который упростит процесс поставок Украине военной техники. "Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент в наших усилиях по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны Путина", — сказал Байден.

Вадим Ребрина

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