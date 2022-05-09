UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз: Убежден, что мы снова вместе победим

09.05.2022, 23:52
Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз: Убежден, что мы снова вместе победим - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе для Украины. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Благодарен президенту США и американскому народу за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", – написал президент.

  • Сегодня президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который упростит процесс поставок Украине военной техники. "Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент в наших усилиях по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны Путина", — сказал Байден.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский джо байден ленд-лиз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 