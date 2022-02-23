Указ Зеленского о призыве резервистов: кого касается, сроки и место прохождения службы

Вчера, 22 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов на воинскую службу в Вооруженные Силы Украины на срок до года "для доукомплектации в особенный период".

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В документе отмечено, что с 23 февраля "для обеспечения национальной безопасности и обороны Украины" призывают на службу на срок до 365 дней граждан, которые зачислены в военный оперативный резерв:

→ 36 000 человек – в органы военного управления и воинских частей ВСУ;

→ 5000 человек – в Нацгвардию;

→ 5000 человек – в Госпогранслужбу.

Уточняется, что командиры воинских частей при взаимодействии с сотрудниками военкоматов сообщат резервистам о призыве в течение двух суток. Командиров обязуют призвать контрактников, военкоматы должны призвать резервистов, которые находятся на воинском учете.

Как подчеркивается в документе, военкоматы при взаимодействии с командирами должны в течение семи суток обеспечить доставку резервистов, призванных на службу, в места дислокации воинских частей.

В указе генштаб ВСУ обязуют донести информацию до военкоматов и воинских частей, СБУ – обеспечить контрразведовательные меры во время призыва.

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Яна Катасонова

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