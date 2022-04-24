"Нас не уничтожит никакая орда". Зеленский поздравил украинцев с Пасхой – видео из Софии
24.04.2022, 08:06
Владимир Зеленский (скриншот видео ОП)
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой, записав видео в Софии Киевской. Ролик опубликовала пресс-служба Офиса президента.
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"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась великая мечта. Это еще один Великий день – день, когда в Украине наступит великий мир!" – подписали видео в ОП.
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