"Нас не уничтожит никакая орда". Зеленский поздравил украинцев с Пасхой – видео из Софии

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой, записав видео в Софии Киевской. Ролик опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась великая мечта. Это еще один Великий день – день, когда в Украине наступит великий мир!" – подписали видео в ОП.

Марк Сировой

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