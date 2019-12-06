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Зеленский предложит совместное патрулирование на Донбассе - СМИ

Зеленский предложит совместное патрулирование на Донбассе - СМИ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
06.12.2019, 13:37

В Кремле пока не готовы комментировать инициативу президента Украины

Президент Владимир Зеленский предложит на нормандском саммите создание муниципальной стражи, в состав которой в равных пропорциях войдут представители нацгвардии, ОБСЕ и оккупантов. Об этом Єспресо.TV рассказал Евгений Сердюк, участник встречи Зеленского со студентами, пострадавшими от Беркута на Майдане.

Зеленский рассказал на встрече, что совместная муниципальная стража - одна из идей его команды. Представители "той стороны", по словам президента, должны набираться из числа тех, кто не участвовал в боевых действиях.

В Кремле заявили, что узнали об этой инициативе Зеленского из СМИ и не могут сейчас что-либо комментировать, сообщает российское агентство Интерфакс.

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Владимир Зеленский Донбасс нормандский формат
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