Зеленский призвал мир "ставить на место" Россию, потому что "угомонить" уже не получится

Президент Владимир Зеленский заявил, что "успокаивать" руководство России уже поздно – сейчас его необходимо "ставить на место". Об этом он сказал во время онлайн-участия в Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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"Уже нельзя успокаивать военно-политическое руководство РФ. Для этого поздно. Говорить с ними ежедневно, внедрять конкретные финансовые, экономические санкции – все это нужно было делать раньше, до полномасштабного вторжения. Сегодня нет "серой" зоны, есть только поддержка. Если вы поддерживаете мир, вы поддерживаете Украину. Если вы поддерживаете конкретную войну, тогда вы находите какое-то постоянное понимание с РФ", – сказал Зеленский.

Он заявил, что "угомонить" Россию сейчас уже не сможет никто и никакими словами – это будет только политическая игра со стороны российских властей.

"Я считаю, что сегодня миру нужно четко ставить Российскую Федерацию, ее руководство на место. А их место – на их территории. И там они должны быть, жить и решать, что им делать", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина не намерена каким-либо образом пересекать границы России, так как Украина уважает международное право, суверенитет и территориальную целостность любого государства.

"Но война на нашей земле. На нашей земле гибнут люди. Поэтому мы давим на Россию с нашей земли", – добавил президент.

По данным немецкого издания Spiegel, правительство Олафа Шольца не рассматривает возможность поставок боевых танков Украине, потому что боится, что Украина может использовать их для наступления на Россию.

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Оксана Житнюк

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