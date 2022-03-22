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Зеленский разъяснил слова о третьей мировой войне в случае провала переговоров с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 06:33
Зеленский разъяснил слова о третьей мировой войне в случае провала переговоров с Путиным - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Провал переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным будет указывать, что он не хочет прекращать войну и нацелился на другие страны Европы. Это и может привести к третьей мировой, заявил президент Владимир Зеленский в интервью мировым общественным вещателям.

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Зеленский объяснил, что провал переговоров будет указывать: Путин не собирался заканчивать войну, а Украина – это промежуточный этап к тому результату, о котором говорил российский диктатор – пойти дальше на Европу, в первую очередь "забрать" страны Балтии, а затем другие государства, где была советская армия и СССР имел влияние.

Зеленский отметил, что предупреждал партнеров, в частности немецкого канцлера Олафа Шольца, что европейцы могут получить российские войска на границе, если те пойдут. "Мы точно понимаем, что тогда это будет третья мировая война", – сказал президент.

"Если провалятся наши с ним переговоры, это будет точно говорить, что он неслучайно ставит такие условия, от которых Украина должна отказаться. Это такой капкан, чтобы потом сказать: они просто не захотели мира", – сказал Зеленский.

Президент подытожил: если Путин использует войска на границах со странами Европы или НАТО – это будет третья мировая война.

  • 20 марта Зеленский заявил в интервью американскому CNN, что готов к прямым переговорам с Путиным – если такие попытки провалятся, то это будет означать третью мировую.

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Марк Сировой
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