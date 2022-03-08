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Зеленский: РФ за 30 лет не потеряла столько авиации, сколько в Украине. Главное из речи

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 12:13
Зеленский: РФ за 30 лет не потеряла столько авиации, сколько в Украине. Главное из речи - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько боевой авиационной техники, сколько за 13 дней войны против Украины. Об этом и другом говорил президент Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам и миру.

Далее – тезисно о его речи.

8 марта мы всегда поздравляем с праздником весны украинских женщин, наших девушек, жен и матерей. Но не сегодня. Потому что против нас Россия ведет полномасштабную террористическую войну.

Сумскую область оккупанты превращают в ад, Мариуполь оцепили и специально истощают. В городе впервые за десятки лет от обезвоживания умер ребенок.

→ Мы отправили колонны с гуманитаркой в Мариуполь и транспорт для спасения людей. Водители – герои.

→ Многие заверения и договоренности о создании гуманитарных коридоров не сработали. Пока  еще. Сотни тысяч людей в разрушенных и заблокированных городах на грани – между жизнью и смертью.

→ Несмотря на огромные потери оккупантов, у россиян еще достаточно машин для убийства и ракет, 500-килограммовых бомб для террора.

→ Ему сказали, что Красный Крест запрещает в гуманитарных миссиях в Украине использовать эмблему на машинах, словно это их собственность. "И это показательно, это говорит о многом".

→ Был очень насыщенный переговорный день: говорил с президентом Литвы Науседой, с президентом Евросовета Мишелем, снова с премьером Индии Моди.

→ Вина за каждую смерть от авиаударов и в заблокированных городах – на России, но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-нибудь там на Западе, в кабинетах, очевидно необходимое решение – закрыть небо над Украиной или дать нам мощные системы ПВО.

→ Всякого, кто отдает и исполняет бесчеловечные приказы, жестко будут судить и осудят.

→ Человечность должна победить страх и любые выгоды в топ-столицах, а если мир будет в стороне – он потеряет себя навсегда, потому что есть безусловные ценности - как право на жизнь для каждого.

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский
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