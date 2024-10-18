Зеленский считает, что вступление в НАТО лучше ядерного оружия

По мнению Зеленского, членство в НАТО лучше, чем "любое оружие, особенно такое угрожающее"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО – это единственная гарантия безопасности для нее. Об этом в контексте ядерного разоружения Украины в 1994 году он заявил в интервью "Єдиним новинам".

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"Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, аргумент такой, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность территориальной целостности Украины. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств", – сказал он.

По мнению Зеленского, членство в НАТО лучше, чем "любое оружие, особенно такое угрожающее".

Президент добавил, что "Украина отдала все и не получила ничего", поскольку "подписчики Будапештского меморандума не остановили Россию" в 2014 году.

СПРАВКА Украина отдала ядерное оружие в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. В обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире, Украина получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании относительно ее суверенитета и территориальной целостности. Украина отдала ядерное оружие в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. В обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире, Украина получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании относительно ее суверенитета и территориальной целостности.

17 октября 2024 года Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила, что намерена создать ядерное оружие.

Также он отметил в разговоре с Дональдом Трампом, что Украина может защитить себя либо ядерным оружием, либо членством в НАТО. И наша страна, по словам президента, выбирает второй путь.