Зеленский: "Сюрпризы" могут быть в любой момент, мы готовы ко всему

Украина готова к любому развитию событий в связи с эскалацией ситуации вокруг украинских границ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Херсонской области.

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"Сюрпризы в кавычках могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на свои силы. Мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждений. Поэтому самое главное, чтобы мы были ко всему готовы. И именно это отрабатывается. Готовы к любым шагам, с любой стороны, с любой границы. Я думаю, что наши специалисты, наши команды, наши министерства – на очень серьезном уровне", – сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина как государство должно рассчитывать прежде всего на себя, на своих военных, на своих граждан.

Он отметил, что, по его мнению, на сегодня в информационном пространстве чересчур много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны России.

"Даже уже говорят соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за предоставляемую информацию, анализирует ее и готовится к любым рискам.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с информацией США, что вторжение может произойти в любой день, Зеленский сказал:

"Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло, слава богу. Пока еще полномасштабной войны в Украине на сегодня нет… Я, как президент, должен говорить правду гражданам Украины и правда состоит в том, что мы имеем разную информацию. И сейчас лучший друг врагов – паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает только панике, не помогает нам".

Президент подчеркнул, что ежедневно поступают данные разведки от украинский военных, а также информация от партнеров.

"Мы принимаем ко вниманию всю эту информацию. Мы благодарны за информацию. Но мы, еще раз: должны четко анализировать всю эту информацию, готовиться к любым рискам", – сказал Зеленский.

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Наталия Медведева

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