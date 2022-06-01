Зеленский: Украина каждый день теряет 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными
Украинская армия каждый день теряет около 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Newsmax.
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"Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Мы держим свои оборонительные рубежи", – сказал он.
Зеленский также считает, что Украина – "сильный оборонительный периметр" для Европы. По его словам, другие страны – бывшие республики СССР и ныне члены ЕС/НАТО – уже под угрозой.
Президент также заявил, что "Бог на нашей стороне", а РФ и российский диктатор Владимр Путин представляют "темную силу".
"Мы должны понять, кто является темной силой: это Россия. И Россия точно не собирается останавливаться на Украине", – подытожил он.
В этом же интервью Зеленский объяснил, что Украина просит дальнобойное оружие для защиты, а не атак на территорию России. Он также заявил о "слабости Путина".
- Ранее Зеленский рассказал, что Украину защищают 700 000 человек.
- По данным Генштаба ВСУ, армия России на утро 31 мая потеряла 30 500 военных.
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